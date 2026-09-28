Стало известно, в каких регионах жителям доступна ипотека

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг доступности ипотеки. В среднем по России купить жилье с рыночным кредитом могут 20,2% семей.

Рыночная ипотека доступна 55,7% семей в Ямало-Ненецком автономном округе. На втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 53%, на третьем — Чукотский автономный округ с 48%.

В среднем по России доля семей, способных оплачивать рыночную ипотеку, выросла с 16,1% в 2025 году до 20,2% в августе 2026 года. При этом показатель остается ниже уровня 2018–2023 годов, когда он составлял 25–33%.

Менее 10% семей могут купить в ипотеку квартиру площадью 60 кв. метров в девяти регионах. Последние места заняли Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай.

Самый высокий ежемесячный платеж за такую квартиру зафиксирован в Москве — 243 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге он составляет 155 тыс. рублей, в Республике Алтай — 132 тыс. рублей.

За восемь месяцев 2026 года в России выдали почти 577 тыс. ипотечных кредитов на 2,6 трлн рублей. Это почти на 40% больше по количеству, чем годом ранее. При расчете рейтинга учитывались первоначальный взнос 30%, региональные цены на вторичное жилье, ставки, сроки кредита, зарплаты после НДФЛ и прожиточный минимум семьи.