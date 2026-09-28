Пострадавшие от БПЛА компании освободили от проверок до октября 2027 года

Мораторий на проверки для пострадавшего бизнеса действует до 1 октября 2027 года. Он распространяется на коммерческие объекты, поврежденные с 1 января 2026 года.

Плановые проверки пострадавшего бизнеса отменили до 1 октября 2027 года, сообщили в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Решение также касается ряда внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

«По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий», — сказали в аппарате правительства.

Освобождение применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от БПЛА или других средств огневого воздействия начиная с 1 января 2026 года. Решение уже вступило в силу.