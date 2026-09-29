БСН 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Налог на прибыль
Читать 1 мин

ФНС рассказала, как не ошибиться в декларации по налогу на прибыль

Компании продолжают допускать нарушения при списании долгов, учете расходов и отражении затрат прошлых лет. ФНС напомнила обновленные правила на 2026 год.

324 просмотра61 открытие
1

При заполнении декларации по налогу на прибыль компании регулярно допускают ошибки в трех областях: списание безнадежных долгов, распределение расходов на прямые и косвенные и отражение затрат прошлых периодов.

ФНС напоминает, что списать долг как безнадежный можно только по основаниям из п. 2 ст. 266 НК — истечение срока давности, ликвидация или исключение контрагента из ЕГРЮЛ, а также постановление приставов о невозможности взыскания. Каждое основание должно быть подтверждено документами с точной датой и причиной списания.

Для корректного учета требуется инвентаризация расчетов, фиксация оснований списания и расчет резервов в рамках лимитов. Нормативная база — ст. 266 НК для налогового учета и приказ Минфина от 29.07.1998 для бухгалтерского.

Перечень прямых и косвенных расходов компания определяет сама и закрепляет в учетной политике по ст. 318 НК. Искусственное отнесение прямых затрат к косвенным приводит к завышению расходов текущего периода: косвенные признаются сразу, а прямые — по мере реализации продукции. К прямым относятся сырье, материалы, зарплата производственных рабочих, амортизация оборудования и транспортные расходы, связанные с производством. Косвенные — аренда и коммунальные платежи офисов, зарплата управленцев, амортизация офисной техники, маркетинг и ИТ‑услуги.

«Расходы нужно отражать в том налоговом периоде, к которому они относятся по экономическому содержанию и подтверждающим документам. При выявлении неучтенных расходов прошлых периодов требуется подать уточненную декларацию за соответствующий период», — сказано на сайте ФНС.

С 2026 года нельзя корректировать налоговую базу текущего периода за счет расходов прошлых лет, если ставка налога в периоде выявления ошибки выше, чем в периоде, к которому относятся затраты.

Автор
Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
20K
Комментарии
1
ГлавнаяПодписка