ФНС рассказала, как не ошибиться в декларации по налогу на прибыль

Компании продолжают допускать нарушения при списании долгов, учете расходов и отражении затрат прошлых лет. ФНС напомнила обновленные правила на 2026 год.

При заполнении декларации по налогу на прибыль компании регулярно допускают ошибки в трех областях: списание безнадежных долгов, распределение расходов на прямые и косвенные и отражение затрат прошлых периодов.

ФНС напоминает, что списать долг как безнадежный можно только по основаниям из п. 2 ст. 266 НК — истечение срока давности, ликвидация или исключение контрагента из ЕГРЮЛ, а также постановление приставов о невозможности взыскания. Каждое основание должно быть подтверждено документами с точной датой и причиной списания.

Для корректного учета требуется инвентаризация расчетов, фиксация оснований списания и расчет резервов в рамках лимитов. Нормативная база — ст. 266 НК для налогового учета и приказ Минфина от 29.07.1998 для бухгалтерского.

Перечень прямых и косвенных расходов компания определяет сама и закрепляет в учетной политике по ст. 318 НК. Искусственное отнесение прямых затрат к косвенным приводит к завышению расходов текущего периода: косвенные признаются сразу, а прямые — по мере реализации продукции. К прямым относятся сырье, материалы, зарплата производственных рабочих, амортизация оборудования и транспортные расходы, связанные с производством. Косвенные — аренда и коммунальные платежи офисов, зарплата управленцев, амортизация офисной техники, маркетинг и ИТ‑услуги.

«Расходы нужно отражать в том налоговом периоде, к которому они относятся по экономическому содержанию и подтверждающим документам. При выявлении неучтенных расходов прошлых периодов требуется подать уточненную декларацию за соответствующий период», — сказано на сайте ФНС.

С 2026 года нельзя корректировать налоговую базу текущего периода за счет расходов прошлых лет, если ставка налога в периоде выявления ошибки выше, чем в периоде, к которому относятся затраты.