ФНС объяснила, как ИП на НПД перейти на АУСН в течение календарного года
Нужно вовремя уведомить налоговую о переходе на АУСН и об отказе от применения НПД.
ФНС ответила, может ли ИП на НПД перейти на АУСН в текущем календарном году.
«ИП, применяющий НПД, может добровольно перейти на автоУСН в текущем календарном году с 1 числа следующего календарного месяца», — напомнили налоговики.
При этом нужно уведомить налоговую о переходе на АУСН и об отказе от применения НПД.
Это нужно сделать не позднее последнего числа месяца до месяца, с которого он переходит на АУСН. Подать уведомление можно:
через личный кабинет налогоплательщика;
через уполномоченный банк.
Самостоятельно прекращать применение НПД не нужно, отказ обработается автоматически при подаче уведомления о переходе на автоУСН.
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