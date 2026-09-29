ОСНО перетяжка мобилка 22 09
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
АУСН
Читать 1 мин

ФНС объяснила, как ИП на НПД перейти на АУСН в течение календарного года

Нужно вовремя уведомить налоговую о переходе на АУСН и об отказе от применения НПД.

409 просмотров35 открытий

ФНС ответила, может ли ИП на НПД перейти на АУСН в текущем календарном году.

«ИП, применяющий НПД, может добровольно перейти на автоУСН в текущем календарном году с 1 числа следующего календарного месяца», — напомнили налоговики.

При этом нужно уведомить налоговую о переходе на АУСН и об отказе от применения НПД.

Это нужно сделать не позднее последнего числа месяца до месяца, с которого он переходит на АУСН. Подать уведомление можно:

  • через личный кабинет налогоплательщика;

  • через уполномоченный банк.

Самостоятельно прекращать применение НПД не нужно, отказ обработается автоматически при подаче уведомления о переходе на автоУСН.

Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе вполне.

В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.

Выбрать Школу

Автор
КонсультантПлюс
Другие системы учета и планирования

Ошибка в декларации: «Все пропало!» Или «Спокойно, разберемся!»

Найти собственную ошибку всегда неприятно. Когда за эту ошибку полагаются санкции – неприятно вдвойне. Но прежде, чем отчаиваться, предлагаем спросить ИИ-помощника от КонсультантПлюс.

1.4K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка