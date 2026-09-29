ФНС объяснила, как ИП на НПД перейти на АУСН в течение календарного года

Нужно вовремя уведомить налоговую о переходе на АУСН и об отказе от применения НПД.

ФНС ответила, может ли ИП на НПД перейти на АУСН в текущем календарном году.

«ИП, применяющий НПД, может добровольно перейти на автоУСН в текущем календарном году с 1 числа следующего календарного месяца», — напомнили налоговики.

При этом нужно уведомить налоговую о переходе на АУСН и об отказе от применения НПД.

Это нужно сделать не позднее последнего числа месяца до месяца, с которого он переходит на АУСН. Подать уведомление можно:

через личный кабинет налогоплательщика;

через уполномоченный банк.

Самостоятельно прекращать применение НПД не нужно, отказ обработается автоматически при подаче уведомления о переходе на автоУСН.