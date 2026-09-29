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Госпошлина
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Госпошлину при вступлении в брак могут убрать – законопроект 2026

Создание семьи не должно подвергаться взиманию сборов и налогов, пишут депутаты.

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Госпошлину за государственную регистрацию заключения брака и выдачу свидетельства в размере 350 рублей предлагается отменить.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 28 сентября депутаты во главе с Ниной Останиной.

Предлагается установить, что физлица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства и признать утратившим силу подп. 1 п. 1 ст. ЗЗЗ.26 НК, в соответствии с которым установлен размер госпошлины – 350 рублей, сказано в документе.

Создание семьи не должно подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, уверены авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 год

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