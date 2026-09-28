На микроэлектронику будут выделять не менее 100 млрд рублей ежегодно

Власти планируют ежегодно выделять на развитие микроэлектроники не менее 100 млрд рублей. Дополнительным источником финансирования отрасли станет технологический сбор.

На поддержку российской микроэлектроники в ближайшие три года планируют направлять не менее 100 млрд рублей ежегодно. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил на форуме «Микроэлектроника».

Таким образом, за три года объем финансирования отрасли составит не менее 300 млрд рублей. По словам министра, власти хотят обеспечить ритмичную поддержку, чтобы компании могли планировать работу на несколько лет вперед.

«Планируем финансирование отрасли на уровне не менее 100 млрд рублей в год. Дополнительным источником инвестиций в развитие отрасли станет технологический сбор, который начинает действовать с 1 декабря», — сказал Алиханов.

Минпромторг также продолжит финансировать проекты по уже заключенным соглашениям.

В 2027 году для предприятий микроэлектроники сохранят налоговые льготы. Ставка налога на прибыль составит 8% вместо стандартных 25%, а пониженный тариф страховых взносов — 7,6%.

По словам Алиханова, по итогам прошлого года предприятия отрасли благодаря налоговым преференциям сэкономили почти 140 млрд рублей.

Поддержку отрасли также продолжат Российский научный фонд и Фонд перспективных исследований. Они финансируют разработки электронной компонентной базы, специальной химии, материалов и газов для микроэлектроники.