Для радиоэлектронной отрасли сохранят налог на прибыль 8%

В 2027 году предприятия радиоэлектронной промышленности также смогут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6%. Продолжится и финансирование ранее одобренных проектов.

Налоговые льготы для российской радиоэлектронной промышленности сохранят в 2027 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Ставка налога на прибыль составит 8% вместо стандартных 25%, страховые взносы — 7,6%.

«По итогам прошлого года предприятия отрасли сэкономили на налоговых преференциях почти 140 миллиардов рублей», — сказал министр.

Финансирование проектов по уже заключенным соглашениям продолжится. В частности, государство будет субсидировать НИОКР по созданию аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции электронного машиностроения.

Российский научный фонд и Фонд перспективных исследований сосредоточатся на технологиях электронной компонентной базы, специальной химии, материалов и газов для отрасли.