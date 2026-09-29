Для радиоэлектронной отрасли сохранят налог на прибыль 8%
В 2027 году предприятия радиоэлектронной промышленности также смогут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6%. Продолжится и финансирование ранее одобренных проектов.
Налоговые льготы для российской радиоэлектронной промышленности сохранят в 2027 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Ставка налога на прибыль составит 8% вместо стандартных 25%, страховые взносы — 7,6%.
«По итогам прошлого года предприятия отрасли сэкономили на налоговых преференциях почти 140 миллиардов рублей», — сказал министр.
Финансирование проектов по уже заключенным соглашениям продолжится. В частности, государство будет субсидировать НИОКР по созданию аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции электронного машиностроения.
Российский научный фонд и Фонд перспективных исследований сосредоточатся на технологиях электронной компонентной базы, специальной химии, материалов и газов для отрасли.
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