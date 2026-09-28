ЦБ рекомендовал разблокировать банковские карты за один рабочий день

Банкам следует восстановить доступ к карте не позднее следующего рабочего дня после одобрения заявления клиента. Но на принятие решения у банка есть 30 дней.

Доступ к электронному средству платежа, включая банковскую карту, следует возобновлять в течение одного рабочего дня после положительного решения банка, говорится в информационном письме Банка России за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Если банк приостановил использование карты из-за нарушения клиентом порядка ее использования, клиент вправе подать заявление о возобновлении обслуживания. Кредитная организация должна рассмотреть обращение и сообщить о результатах, в том числе письменно по требованию заявителя.

«В случае принятия по результатам рассмотрения заявления клиента положительного решения о возобновлении использования клиентом ЭСП рекомендуем операторам по переводу денежных средств в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предоставлять клиенту возможность использовать соответствующее ЭСП в целях совершения операций», — указано в письме.

Срок рассмотрения заявления устанавливает договор. Он не должен превышать 30 дней с даты получения обращения, а при использовании электронного средства платежа для трансграничных переводов — 60 дней. ЦБ отдельно рекомендовал оперативно восстанавливать доступ к картам участников специальной военной операции.