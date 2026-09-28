Закон о беспилотном транспорте внесут в Госдуму в ближайшие недели

Минтранс готовит законопроект, который определит правила эксплуатации беспилотного транспорта и ответственность за ДТП с его участием. Документ планируют внести в Госдуму в течение нескольких недель.

Минтранс планирует в ближайшие несколько недель внести в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Об этом сообщил замминистра транспорта Алексей Шило на заседании рабочей группы РСПП.

Одна из основных задач законопроекта — распределить ответственность между владельцами, производителями, разработчиками и другими участниками эксплуатации беспилотного транспорта.

Сейчас проект предполагает, что при происшествии вред потерпевшему сначала возмещает владелец ВАТС. После этого он сможет потребовать компенсацию от участника, действия или бездействие которого привели к происшествию.

Представители отрасли предложили изменить этот подход и закрепить ответственность за каждым участником с учетом его функций, зоны контроля и связи между нарушением и причиненным вредом.

Также в законопроекте хотят разграничить уровни автоматизации беспилотного транспорта. На третьем уровне в автомобиле остается водитель, который должен быть готов взять управление на себя. На четвертом и пятом уровнях система самостоятельно выполняет маневр минимального риска.

Участники обсуждения также предложили запретить владельцам и пользователям беспилотных автомобилей самостоятельно менять установленные пределы эксплуатации. Базовые параметры должен определять разработчик системы автоматизированного вождения, а производитель автомобиля сможет только сужать их.

Отрасль выступает за переход от экспериментальных правовых режимов к постоянному регулированию беспилотного транспорта. Часть положений проекта еще могут уточнить до внесения в Госдуму или при подготовке ко второму чтению.