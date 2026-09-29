В Москве выбрали лучших казначеев страны на премии «Казначей года» 2026

Премия «Казначей года» собрала более 200 участников и показала, что решения казначеев сегодня напрямую влияют на прохождение международных платежей, возврат выручки и стоимость финансирования.

В Москве состоялась церемония Национальной премии «Казначей года» от Ассоциации корпоративных казначеев. На мероприятие пришли более 200 представителей крупнейших компаний, банков и финансового сектора.

Главную награду по итогам открытого голосования получила Нина Еркович, руководитель казначейства «Деметра Холдинг». Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе Ассоциации.

В центре премии в 2026 году оказались проекты в управлении ликвидностью, привлечении финансирования, автоматизации казначейской функции, торговом финансировании и международных расчетах. Рост интереса к профессии связан с изменением роли казначейства: помимо классических задач по ликвидности и платежам, казначеи перестраивают трансграничные расчеты, ищут новые платежные маршруты, работают с меняющейся инфраструктурой и санкционными ограничениями.

Банк России в стратегии развития финансового рынка на 2026-2028 годы отдельно выделяет необходимость новых каналов международных расчетов, развития платежей в национальных валютах и индивидуальных подходов к взаимодействию с разными странами.

«Еще несколько лет назад работа казначейства часто оставалась незаметной за пределами финансовой функции. Сегодня от решений казначея может напрямую зависеть, пройдет ли международный платеж, вернется ли экспортная выручка, получит ли компания финансирование и сколько в конечном итоге будет стоить выбранная схема. Цена одного профессионального решения может измеряться десятками и сотнями миллионов рублей. Вместе с ответственностью выросли и значение профессии, и запрос на обмен практикой внутри сообщества», — сказал президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец.

Премия проводится с 2014 года, следующая церемония состоится в 2027 году.