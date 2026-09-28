Два судебных кейса: когда переписка помогает, а когда вредит в спорах с ФНС

Если переписка в мессенджерах предусмотрена договором, ее нужно соблюдать. При этом она не заменяет ни сам договор, ни первичные документы — и может стать доказательством в суде или разбирательствах с налоговой.

Кейс № 1. Переписка не заменила первичку

АО привлекло субподрядчика-ООО для работ по содержанию федеральной дороги. В реальности у ООО не было необходимой техники, персонала и транспорта, а документы по работам расходились с производственными журналами. Это всплыло во время налоговой проверки.

В свою защиту АО предъявило переписку в WhatsApp1 и фотоотчеты как доказательство выполненных работ. Но договор предусматривал другой способ фиксации — журнал производства работ. Переписка и фото его не заменили, а часть сообщений еще и противоречила содержанию.

Суд встал на сторону налоговой. Доначисления НДС и налога на прибыль составили 18,5 млн рублей.

(Источник: дело № А27-13715/2024, постановление Ф04-170/2026 АС Западно-Сибирского округа от 18.03.2026).

Кейс № 2. Отсутствие переписки доказало фиктивность

Здесь договор между двумя ООО предусматривал согласование и приемку работ по электронной почте или в WhatsApp1. Компания не смогла представить такую переписку.

Для ФНС это стало одним из аргументов в пользу фиктивности сделок. Налоговая также ссылалась на номинальных руководителей, отсутствие у контрагентов необходимых ресурсов, транзитный характер движения денег и совпадение IP-адресов. Суд оценил эти обстоятельства в совокупности и согласился с выводом об отсутствии реальных хозяйственных операций.

(Источник: дело № А50-1635/2025, решение АС Пермского края от 17.02.2026).

Рассмотрели еще два кейса, в которых:

переписка ООО попала к налоговой через ФСБ, которая вела уголовное дело о легализации нефтепродуктов через фиктивный документооборот с обналичиванием;

незаверенные скриншоты переписки между ООО-банкротом и физлицом признали процессуальным нарушением.

👉 Читайте полный разбор и скачивайте памятку налогоплательщика в Клерк.Системе.