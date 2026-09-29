Самозанятым и ИП усложнили подтверждение доходов: банки больше не принимают справки, выданные самим себе

Новые правила учета доходов ужесточают подтверждение поступлений: переводы от клиентов и частная практика без договора больше не считаются доходом, а неподтвержденные суммы учитываются с дисконтом 10%.

С 1 июля 2026 года неподтвержденный документами доход учитывают с дисконтом 10%. Расчетная сумма не сможет превышать среднедушевой доход в регионе по данным Росстата.

Банковская выписка теперь подтвердит только отдельные виды поступлений: зарплату, пенсию, социальные выплаты и доход от аренды жилья, сообщил юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников. Переводы от клиентов, оплата временных работ и услуг, а также доходы от частной практики без договора будут считаться неподтвержденными. Об этом пишет RG.RU.

Заемщики со сложной структурой заработка могут выглядеть для банка менее платежеспособными, отметил адвокат Московской коллегии адвокатов «Бондяков и партнеры» Пантелей Самаркин. Самозанятым, предпринимателям и специалистам с премиями стоит заранее собрать документы, подтверждающие стабильность поступлений за длительный период.

«Для индивидуальных предпринимателей закрыта еще одна лазейка: банк больше не примет справку о доходе, которую ИП выдал сам себе», — сказал Константин Лучников.

ИП подтверждают доход налоговой декларацией, книгой учета доходов и расходов, а также выписками по расчетному счету.

Самозанятые могут представить справку о доходах из приложения «Мой налог» или личного кабинета на сайте ФНС, пояснил советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков. Эти документы содержат официальные сведения о зарегистрированных доходах.