Кулер в офисе не всегда обязателен: Роструд уточнил требования к работодателям

Роструд напомнил, что обязанность обеспечивать сотрудников питьевой водой и помещением для приема пищи зависит от сферы деятельности и требований охраны труда, а установка кулера в офисе чаще всего остается рекомендацией.

Эксперты Роструда разъяснили, в каких случаях работодатель обязан организовать для сотрудников питьевой режим и условия для приема пищи. Статья 163 ТК требует от работодателя обеспечить нормальные условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.

Статья 214 ТК также обязывает предоставлять санитарно‑бытовое обслуживание, медобеспечение и при необходимости доставку заболевшего сотрудника в медорганизацию. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Требования охраны труда включают государственные нормативы и локальные акты работодателя, включая стандарты и инструкции. В отдельных видах работ — например, при удаленности от источников питьевой воды или работе на открытой территории — правила охраны труда прямо предписывают обязанность обеспечивать работников питьевой водой. Это касается, в частности, сельского хозяйства и других сфер с особыми условиями.

Таким образом, сфера деятельности организации определяет, какие гарантии должен предоставить работодатель. Если для конкретной отрасли не установлены специальные правила охраны труда или в них не указана обязанность обеспечивать работников питьевой водой, установка кулеров, фильтров и других систем водоснабжения носит рекомендательный характер.

Роструд также уточнил, что трудовое законодательство не обязывает работодателя оборудовать столовую для сотрудников, за исключением случаев, когда по условиям производства невозможно предоставить перерыв для отдыха и питания. В таких ситуациях работодатель должен организовать специальное помещение для приема пищи, а перечень соответствующих работ и порядок предоставления перерывов определяется правилами внутреннего трудового распорядка.