Назвали регионы-лидеры в ЦФО по покупательной способности зарплаты

Ни одна область Центральной России не вошла в топ-20 общероссийского рейтинга.

Калужская область заняла первое место среди областей Центральной России по покупательной способности медианной зарплаты, следует из исследования «РИА Рейтинг». При медианной зарплате почти 67,4 тыс. рублей работник может приобрести более 2,6 фиксированного набора товаров и услуг.

В тройку лидеров также вошли Липецкая и Тульская области. Соотношение зарплаты и стоимости набора там составляет 2,58–2,59, хотя медианные зарплаты различаются: чуть более 60 тыс. и свыше 66 тыс. рублей соответственно.

В большинстве остальных областей Центральной России медианной зарплаты хватает на 2–2,5 набора. Ниже этого уровня оказалась только Ивановская область — 1,93 набора при зарплате около 48,4 тыс. рублей. Это минимальная медианная зарплата в макрорегионе.

Наиболее заметная разница в стоимости базовых товаров зафиксирована между Орловской и Владимирской областями. Одинаковые 2,23 набора там можно приобрести на медианные зарплаты 51,4 тыс. и 61,4 тыс. рублей соответственно.