Путин потребовал соотносить тарифы ЖКХ с реальными доходами населения

Коммунальные платежи напрямую влияют на жизнь людей, поэтому Путин призвал удерживать тарифы в пределах доходов населения, несмотря на запланированный рост в ряде регионов.

Тарифы ЖКХ должны учитывать реальные доходы населения, подчеркнул президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

«Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что коммунальные платежи остаются острой и чувствительной темой, поскольку напрямую влияют на повседневную жизнь людей. По словам главы государства, работа над тарифами — важнейшее направление для правительства и парламента, и он рассчитывает на постоянное внимание к этому вопросу.

С 1 октября 2026 года в России стартует второй этап индексации тарифов ЖКХ. Предельные индексы различаются по регионам: максимальный рост ожидается в Ставропольском крае (22%), Республике Дагестан (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В Москве индекс составит 15%. Депутат Госдумы Александр Якубовский пояснил, что речь идет об изменении совокупной платы за коммунальные услуги, а не о механическом повышении каждой строки в квитанции на одинаковый процент.