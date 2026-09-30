63% маркетологов считают свою профессию переоцененной

Маркетологи чаще других называют свою работу переоцененной, а блогеры — единственная группа, которая не согласилась с этим утверждением.

Свою профессию считают переоцененной 63% маркетологов. Среди IT-специалистов доля таких ответов составила 24%, в продажах — 22%, среди риелторов — 21%, фитнес-тренеров — 19%. Блогеры свою профессию переоцененной не называли.

При оценке чужих профессий 27% респондентов выбрали программистов. Переоцененными также назвали риелторов — 16%, фитнес-тренеров — 14%, блогеров — 12% и специалистов по продажам — 11%. Еще 20% участников указали другие варианты. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Главным критерием для 32% опрошенных стало соотношение дохода и сложности работы. Еще 26% сравнивали необходимые знания и требования к квалификации, 19% оценивали общественную пользу, 14% — уровень ответственности, 9% — соответствие зарплаты реальному объему задач.

Программистов чаще других критиковали врачи, риелторов — преподаватели, блогеров — финансовые специалисты. Фитнес-тренеров чаще называли переоцененными работники продаж, а специалистов по продажам — IT-специалисты. В опросе участвовали 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.