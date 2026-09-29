Публикация данных о ТЭК теперь возможна только с разрешения компаний — Путин подписал указ

Президент ввел режим конфиденциальности для ключевой информации о ТЭК — от объемов экспорта до биржевых сделок с бензином и дизтопливом, теперь публиковать такие данные можно только с разрешения компаний.

Владимир Путин ограничил доступ к информации о работе топливно-энергетического комплекса. Документ опубликован 28 сентября 2026 года и вступил в силу со дня подписания.

Конфиденциальными признаются сведения об объемах и наименованиях экспортируемых товаров, ценах, поставщиках и покупателях, маршрутах, сроках и условиях поставок. Ограничения также распространяются на агрегированную таможенную статистику, данные о переработке на российских НПЗ и контрактах на продажу бензина и дизтоплива на бирже.

Публиковать такую информацию в СМИ и интернете разрешено, только если ее раскрыло само юридическое лицо.

Указ касается экспортеров, НПЗ, перевозчиков, страховщиков, биржи, госорганов, редакций и других распространителей информации. Ответственность за нарушения документ не устанавливает.