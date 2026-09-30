ФНС требует раскрывать реального исполнителя для налоговой реконструкции

Подтвердить реальность сделки с технической компанией теперь недостаточно. Бизнесу также нужно документально обосновать расходы и назвать фактического исполнителя.

Получить налоговую реконструкцию при сделках с техническими компаниями стало сложнее. Налогоплательщик должен сам раскрыть реального исполнителя и подтвердить документами объем и стоимость операции. Ранее расходы могли рассчитать по рыночным ценам, если реальность сделки была доказана, а фактического исполнителя установила ФНС.

Подход изменился после решения Верховного суда по делу агентства по персоналу «Вокфорс» весной 2026 года. Суд отказал в реконструкции, поскольку компания сама организовала схему с бумажными подрядчиками и неоформленными работниками, а также не раскрыла реальные параметры операций. Об этом пишет Forbes.

Налоговики распространяют этот подход и на компании, у которых технический контрагент обнаружен в цепочке, отметил глава юридической компании «Архитектура права» Андрей Зуйков.

«Досье на контрагента должно отвечать на вопрос "почему именно он", и дешевизна здесь аргументом не является, для инспектора это маркер схемы», — предупредил юрист.

Для повышения шансов на реконструкцию компании следует уже во время проверки раскрыть исполнителя, представить документы о стоимости и объеме сделки и предложить свой расчет налогов. Заранее стоит проверять ресурсы контрагента, сохранять переписку, документы о приемке и другие доказательства реального исполнения. Иначе налог на прибыль и НДС могут начислить со всей суммы дохода без учета фактических затрат.