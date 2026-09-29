Юрист: массовых блокировок из-за новых рекомендаций ЦБ не будет

Адвокат объяснил, как правильно отвечать на претензии комплаенса.

Запрос банка о подтверждении происхождения наличных еще не равен блокировке карты или обвинению в незаконном доходе, пояснил юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Клиенту стоит уточнить, какую операцию ограничили, на каком основании и какие документы нужны. Затем придется дать связное объяснение с подтверждениями.

«Пытаться дробить внесения между банками или переводить деньги по цепочке, чтобы избежать вопросов, плохая идея: такая схема способна усилить подозрения», — подчеркнул эксперт.

Для некоторых отраслей с традиционно большим объемом наличных вопрос проверок наиболее актуален.

«Для торговли, общепита и услуг с большой долей наличной выручки важна прослеживаемость пути денег от продажи до внесения в банк: кассовые данные, учет выручки и первичные документы должны сходиться», — отметил Лучников.

При этом рекомендации ЦБ могут сделать проверки глубже, но говорить о массовой блокировке всех, кто вносит наличные, пока нет оснований.