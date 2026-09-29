Бухгалтер нашел ошибку за прошлый год — одной проводки может быть недостаточно

Ошибку прошлого года нельзя исправлять одной корректирующей проводкой. Бухгалтеру нужно отдельно оценить ее последствия для бухгалтерского и налогового учета.

После обнаружения прошлогодней ошибки бухгалтеру сначала нужно определить, как она повлияла на бухгалтерский и налоговый учет. Правила исправления в этих случаях различаются, рассказал «Клерку» юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

В бухгалтерском учете необходимо определить существенность ошибки. Универсального процента для этого нет: организация устанавливает критерии самостоятельно с учетом величины и характера показателя и закрепляет их в учетной политике.

Если отчетность за прошлый год уже утвердили, существенную ошибку исправляют в текущем периоде через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Сравнительные показатели в текущей отчетности пересчитывают ретроспективно. Повторно сдавать уже утвержденную отчетность за прошлый год не нужно.

Несущественную ошибку исправляют в том месяце текущего года, когда ее обнаружили. Возникшую прибыль или убыток отражают в составе прочих доходов или расходов.

Другой порядок действует, если существенную ошибку нашли после подписания отчетности, но до ее утверждения. В таком случае исправления вносят записями за декабрь прошлого года, а в предусмотренных ПБУ 22/2010 случаях формируют исправленную отчетность.

Налоговые последствия нужно оценивать отдельно. Если из-за ошибки компания занизила налог, необходимо подать уточненную декларацию за период, в котором допустили ошибку.

Если срок уплаты уже прошел, Лучников рекомендует рассчитать недоимку и пени, исполнить соответствующую обязанность, а затем подать уточненку до того, как компания узнает, что ФНС обнаружила ошибку или назначила выездную проверку. При соблюдении условий п. 4 ст. 81 НК это позволяет освободиться от ответственности за первоначальное занижение налога.

Если ошибка привела к переплате налога, уточненная декларация в общем случае остается правом налогоплательщика, а не обязанностью. В некоторых случаях прошлую ошибку можно учесть в текущем периоде.

При этом с 2026 года для налога на прибыль действует ограничение: исправление нельзя переносить в текущий период, если действующая налоговая ставка выше ставки периода, к которому относится ошибка.

Само исправление также нужно оформить документально. Бухгалтеру стоит составить бухгалтерскую справку и указать в ней период и причину ошибки, ее существенность, затронутые показатели и проводки для исправления.

«Главная ошибка бухгалтера в такой ситуации — пытаться исправить все одним способом», — подчеркнул Лучников.

Сначала нужно определить период и существенность ошибки, затем отдельно проверить ее влияние на бухгалтерскую отчетность и налоги. Только после этого можно делать проводки и решать, потребуется ли уточненная декларация.