Поиск работы для бухгалтеров и размещение вакансий бесплатно. Дайджест нового «Бухджоба»
Сайт для поиска работы и работников начал полноценную работу с 28 сентября. Взаимодействовать с ним можно как напрямую, так и через TG-бота.
Более 12 000 — столько пользователей подписано на бухгалтерские HR-каналы «Клерка» в Telegram. Вакансии и резюме в них можно разместить через ботов. Теперь мы объединили оба канала на новом сайте: buhjob.com.
Сегодня — первый день полноценной работы нового сайта. Вот дайджест первых вакансий, который уже разместили работодатели:
Экономист/бухгалтер. От 150 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее.
Бухгалтер/финансовый аналитик в uKit Group. 90 000—100 000 ₽ в месяц. Ростов-на-Дону, удаленно, полная занятость. Подробнее.
Бухгалтер по командировкам и поставщикам в Layher. 150 000—170 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее.
Зам. главного бухгалтера в ООО «Защита бизнеса». От 100 000 ₽ в месяц. Одинцово, офис, полная занятость. Подробнее.
Бухгалтер на участок производства в ООО «Защита бизнеса». Зарплата не указана. Одинцово, офис, полная занятость. Подробнее.
Бухгалтер на первичную документацию в Инфратех-РТ. От 120 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее.
Как разместить резюме или вакансию на сайте
Все бесплатно.
Нажмите «Вход» в правом верхнем углу на сайте buhjob.com. Откроется окошко с двумя ботами на выбор:
@buhhanter_bot — если хотите разместить резюме;
@BuhJobKlerk_bot — если хотите разместить резюме.
Выбирайте нужный, чтобы авторизоваться на сайте через Telegram. Бот автоматически создаст для вас профиль на сайте, который можно дополнить информацией: ФИО, почта, телефон, соцсети, текст о себе, фото.
(Также доступна регистрация по почте).
Если вы соискатель — заполняйте форму по кнопке «Разместить резюме». Готово: можно откликаться на вакансии и добавлять сопроводительные письма (по желанию).
Если вы работодатель — заполняйте форму «Разместить вакансию». Нанимаете как организации, а не частное лицо? В бизнес-кабинете можно завести расширенный профиль, с логотипом, названием и дополнительной информацией. Счетчик вакансий и откликов также доступен в бизнес-кабинете. Можно писать соискателям первым через раздел «Резюме».
Все дублируется
Вакансии и резюме, которые вы разместили на сайте, сразу попадают в TG-каналы «Бухантер» и «Бухджоб». Это автоматический доступ к расширенной аудитории «Клерка».
Сообщения от соискателей/работодателей будут приходить вам через ТГ-бот, а также отображаться в «Уведомлениях» на сайте.
Что еще есть на новом сайте «БухДжоб»
Стандартный и быстрый поиск по тегам — от порога зарплаты до названия компании.
Фильтр вакансий и резюме по городу, формату работы, зарплате.
Возможность комментировать как из ТГ-каналов, так и на сайте (комментарии дублируются на обеих площадках).
Счетчик откликов возле каждой вакансии.
Топ самых популярных вакансий и топ компаний-работодателей на главной странице.
Больше подробностей о новом «БухДжобе» — в блоге фаундера «Клерка» Бориса Мальцева.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты