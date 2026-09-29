Поиск работы для бухгалтеров и размещение вакансий бесплатно. Дайджест нового «Бухджоба»

Сайт для поиска работы и работников начал полноценную работу с 28 сентября. Взаимодействовать с ним можно как напрямую, так и через TG-бота.

Более 12 000 — столько пользователей подписано на бухгалтерские HR-каналы «Клерка» в Telegram. Вакансии и резюме в них можно разместить через ботов. Теперь мы объединили оба канала на новом сайте: buhjob.com.

Сегодня — первый день полноценной работы нового сайта. Вот дайджест первых вакансий, который уже разместили работодатели:

Экономист/бухгалтер. От 150 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее. Бухгалтер/финансовый аналитик в uKit Group. 90 000—100 000 ₽ в месяц. Ростов-на-Дону, удаленно, полная занятость. Подробнее. Бухгалтер по командировкам и поставщикам в Layher. 150 000—170 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее. Зам. главного бухгалтера в ООО «Защита бизнеса». От 100 000 ₽ в месяц. Одинцово, офис, полная занятость. Подробнее. Бухгалтер на участок производства в ООО «Защита бизнеса». Зарплата не указана. Одинцово, офис, полная занятость. Подробнее. Бухгалтер на первичную документацию в Инфратех-РТ. От 120 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее.

Как разместить резюме или вакансию на сайте

Все бесплатно.

Нажмите «Вход» в правом верхнем углу на сайте buhjob.com. Откроется окошко с двумя ботами на выбор:

@buhhanter_bot — если хотите разместить резюме;

@BuhJobKlerk_bot — если хотите разместить резюме.

Выбирайте нужный, чтобы авторизоваться на сайте через Telegram. Бот автоматически создаст для вас профиль на сайте, который можно дополнить информацией: ФИО, почта, телефон, соцсети, текст о себе, фото.

(Также доступна регистрация по почте).

Если вы соискатель — заполняйте форму по кнопке «Разместить резюме». Готово: можно откликаться на вакансии и добавлять сопроводительные письма (по желанию). Если вы работодатель — заполняйте форму «Разместить вакансию». Нанимаете как организации, а не частное лицо? В бизнес-кабинете можно завести расширенный профиль, с логотипом, названием и дополнительной информацией. Счетчик вакансий и откликов также доступен в бизнес-кабинете. Можно писать соискателям первым через раздел «Резюме».

Можно в один клик переключаться между ролями соискателя и работодателя — по кнопкам «Ищу работу» или «Нанимаю» в профиле

Все дублируется Вакансии и резюме, которые вы разместили на сайте, сразу попадают в TG-каналы «Бухантер» и «Бухджоб». Это автоматический доступ к расширенной аудитории «Клерка». Сообщения от соискателей/работодателей будут приходить вам через ТГ-бот, а также отображаться в «Уведомлениях» на сайте.

Что еще есть на новом сайте «БухДжоб»

Стандартный и быстрый поиск по тегам — от порога зарплаты до названия компании.

Фильтр вакансий и резюме по городу, формату работы, зарплате.

Возможность комментировать как из ТГ-каналов, так и на сайте (комментарии дублируются на обеих площадках).

Счетчик откликов возле каждой вакансии.

Топ самых популярных вакансий и топ компаний-работодателей на главной странице.