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Поиск работы для бухгалтеров и размещение вакансий бесплатно. Дайджест нового «Бухджоба»

Сайт для поиска работы и работников начал полноценную работу с 28 сентября. Взаимодействовать с ним можно как напрямую, так и через TG-бота.

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Более 12 000 — столько пользователей подписано на бухгалтерские HR-каналы «Клерка» в Telegram. Вакансии и резюме в них можно разместить через ботов. Теперь мы объединили оба канала на новом сайте: buhjob.com

Сегодня — первый день полноценной работы нового сайта. Вот дайджест первых вакансий, который уже разместили работодатели: 

  1. Экономист/бухгалтер. От 150 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее

  2. Бухгалтер/финансовый аналитик в uKit Group. 90 000—100 000 ₽ в месяц. Ростов-на-Дону, удаленно, полная занятость. Подробнее

  3. Бухгалтер по командировкам и поставщикам в Layher. 150 000—170 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее.

  4. Зам. главного бухгалтера в ООО «Защита бизнеса». От 100 000 ₽ в месяц. Одинцово, офис, полная занятость. Подробнее.

  5. Бухгалтер на участок производства в ООО «Защита бизнеса». Зарплата не указана. Одинцово, офис, полная занятость. Подробнее.

  6. Бухгалтер на первичную документацию в Инфратех-РТ. От 120 000 ₽ в месяц. Москва, офис, полная занятость. Подробнее.

Как разместить резюме или вакансию на сайте 

Все бесплатно. 

Нажмите «Вход» в правом верхнем углу на сайте buhjob.com. Откроется окошко с двумя ботами на выбор: 

  • @buhhanter_bot — если хотите разместить резюме; 

  • @BuhJobKlerk_bot — если хотите разместить резюме. 

Выбирайте нужный, чтобы авторизоваться на сайте через Telegram. Бот автоматически создаст для вас профиль на сайте, который можно дополнить информацией: ФИО, почта, телефон, соцсети, текст о себе, фото. 

(Также доступна регистрация по почте). 

  1. Если вы соискатель — заполняйте форму по кнопке «Разместить резюме». Готово: можно откликаться на вакансии и добавлять сопроводительные письма (по желанию).

  2. Если вы работодатель — заполняйте форму «Разместить вакансию». Нанимаете как организации, а не частное лицо? В бизнес-кабинете можно завести расширенный профиль, с логотипом, названием и дополнительной информацией. Счетчик вакансий и откликов также доступен в бизнес-кабинете. Можно писать соискателям первым через раздел «Резюме».  

Можно в один клик переключаться между ролями соискателя и работодателя — по кнопкам «Ищу работу» или «Нанимаю» в профиле
Можно в один клик переключаться между ролями соискателя и работодателя — по кнопкам «Ищу работу» или «Нанимаю» в профиле

Все дублируется 

Вакансии и резюме, которые вы разместили на сайте, сразу попадают в TG-каналы «Бухантер» и «Бухджоб». Это автоматический доступ к расширенной аудитории «Клерка».  

Сообщения от соискателей/работодателей будут приходить вам через ТГ-бот, а также отображаться в «Уведомлениях» на сайте.

Что еще есть на новом сайте «БухДжоб»  

  • Стандартный и быстрый поиск по тегам — от порога зарплаты до названия компании. 

  • Фильтр вакансий и резюме по городу, формату работы, зарплате.

  • Возможность комментировать как из ТГ-каналов, так и на сайте (комментарии дублируются на обеих площадках). 

  • Счетчик откликов возле каждой вакансии. 

  • Топ самых популярных вакансий и топ компаний-работодателей на главной странице. 

Больше подробностей о новом «БухДжобе» — в блоге фаундера «Клерка» Бориса Мальцева.  

Автор
Общество

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