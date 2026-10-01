Доступ к YouTube остался у помощницы — после ухода она запросила 200 тыс. рублей

Контент-маркетолог Ксения Петрова рассказала, что после ухода помощницы потеряла доступ к своему YouTube-каналу. По ее словам, бывшая помощница выставила условия, а затем назвала сумму в 200 тыс. рублей.

Контент-маркетолог Ксения Петрова рассказала, что после ухода помощницы столкнулась с проблемой доступа к своему YouTube-каналу. Технической частью проекта занималась помощница, поэтому сама Петрова не контролировала доступы. Об этом она рассказала в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

«Основная причина — у меня помощница создавала YouTube, я не контролировала, думала, что мы навсегда с ней вместе. Когда она ушла, обрубила контакты к YouTube и выставила условия. Первое время вообще ничего не хотелось, все наложилось вместе», — рассказала Ксения Петрова.

Ведущий Борис Мальцев уточнил, сколько денег попросила помощница. Петрова назвала сумму 200 тыс. рублей. При этом подробности выставленных условий она в разговоре не раскрыла.

После произошедшего Петрова практически перестала заниматься YouTube. Дополнительно на это повлияли ограничения вокруг рекламы на площадке и нехватка времени — маркетолог сосредоточилась на клиентах, которые приносят ей основной доход.

Сейчас Петрова планирует возобновить работу с видеоконтентом. В подкасте она рассказала о договоренностях с «Клерком» по размещению видео на площадке издания и назвала это стимулом вернуться к работе над проектом.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: