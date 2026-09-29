От проводок к рилсам: как Ксения Петрова ушла из бухгалтерии и теперь продвигает коллег в соцсетях

Книга сама себя не напишет

Ксения: Да. Я сама бухгалтер. Сейчас будет эксклюзив. В пандемию были деньги и время, и я пошла на писательские курсы, думала, что буду писателем. Подруге говорю, книгу напишу, а как продавать? Она говорит через Instagram1. Я решила, что мне нужно освоить профессию контент-маркетолога, что выкладывать, на чем делать акценты, как оформлять. И освоила эту профессию. Мы можем называть имена и фамилии?

Борис: Да, все, что угодно.

Ксения: Потом был классный марафон у Жени Мемрук, я ее сильно уважаю. Там были и другие бухгалтеры, им задания давались трудно, а мне просто. Поступила первая заявка: «Не хочешь взять мой блог вести?». Сарафан пошел. Были и другие клиенты, но я быстро поняла, распыляться на другие сферы путь в никуда. Когда есть специализация, ты можешь гораздо больше дать и вырасти в ней. Сейчас клиенты даже спрашивают: «Ксюша, а у тебя нет…» — и перечисляют. Они даже между собой партнерятся.

Важный момент, так как я сама бухгалтер, то для меня вот подушнить — это элементарно, поэтому мы говорим на одном языке. Душном. Бухгалтерском.

Юрий: Эта ниша большая? Сколько клиентов приносят деньги? Ты за этим пришла, либо все-таки пишешь книгу?

Ксения: Наверное, второе. Хочется другой немножко реализации. И книга тоже сама себя не напишет.

Юрий: То есть ты уже даже знаешь, как ее продавать? А сколько страниц уже написала?

Ксения: Нисколько не написала. Ни одной страницы. У меня очень плохо с планированием. Вы спрашиваете про цифры, а только последний год пришли мысли, что нужно оцифровать, понять, есть некий план продаж. До этого я просто так двигалась.