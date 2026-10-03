До конца 2026 года действует льгота по НДС для общепита на УСН и ПСН

Временное послабление действует с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Доход за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей, а доля выручки от общепита должна составлять не менее 70%.

Организации и ИП на УСН, а также ИП на ПСН, которые с 1 января 2026 года стали плательщиками НДС, вправе применять освобождение без учета размера зарплаты работников, напомнило УФНС по Республике Алтай. Изменения внесены Федеральным законом от 25.04.2026 № 104-ФЗ.

Льгота распространяется на услуги ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, отделов кулинарии при таких объектах, а также на кейтеринг и питание в гостиницах.

Для остальных предприятий общепита действуют постоянные условия из подп. 38 п. 3 ст. 149 НК. Доход за предшествующий год не должен превышать 3 млрд рублей, доля поступлений от общепита должна быть не менее 70%, а среднемесячные выплаты работникам — не ниже средней зарплаты по классу 56.1 ОКВЭД в регионе.

Освобождение не применяется при продаже продукции через отделы кулинарии розничных организаций и вендинговые аппараты. Льготы также нет при реализации продукции заготовочными организациями другим предприятиям общепита или розничной торговле.