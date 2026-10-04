Из-за авиационной опасности работник не может забрать трудовую: Роструд подсказал безопасный выход

Работник хочет написать заявление о переходе на электронную трудовую книжку. Организация находится в г. Скадовск Херсонской области, а место работы – в г. Геническ Херсонской области.

Но передвижение между населенными пунктами Херсонской области связано с авиационной опасностью, поэтому работник спрашивает Онлайнинспекцию – можно ли направить заявление работодателю о пересылке ему бумажной трудовой книжки почтой. Если можно, то в какой срок работодатель должен будет выслать трудовую книжку, уточняет пользователь.

«Указанный способ передачи трудовой книжке не закреплен в ТК и Федеральном законе от 16.12.2019 № 439-ФЗ, но полагаем, что с учетом фактической ситуации в регионе им можно воспользоваться. Срок для отправки трудовой книжки работодателем также не регламентируется на законодательном уровне, и решается по согласованию с работодателем», — ответил Роструд.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки, имеет право подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК.

Работодатель должен выдать ему трудовую книжку на руки, после этого он освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой (ч. 3 ст. 2 закона № 439-ФЗ).