💲 Доллар и евро почти не изменились: рубль консолидируется в узком диапазоне 30 сентября 2026

Рубль завершает сентябрь в боковике: доллар держится у 84,43 рублей, евро — около 96, а юань — выше 12,57.

30 сентября 2026 года рубль завершает месяц в режиме боковой динамики: доллар остается около 84,4 рублей, евро — в районе 96, а юань удерживается выше 12,57. Движение минимальное — рынок консолидируется после локального укрепления в конце прошлой недели.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,4283 рубля Евро 96,0625 рубля Юань 12,5764 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 30 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 29 сентября 2026 года доллар стоил 84,4 рубля, евро — 95,2, а юань — 12,6.

Финансовый аналитик эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер отмечает, что рубль откатил после пятничного укрепления, а валютный рынок продолжает двигаться в узком боковом диапазоне. По его словам, с начала осени рубль отыграл около 4% после летней девальвации более чем на 20%, но к концу месяца ушел в консолидацию.