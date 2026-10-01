Эксперт: малый бизнес рискует попасть под проверки ККТ из‑за одного способа оплаты и крупных возвратов

Расширение индикаторов ККТ усиливает требования к малому бизнесу: один способ оплаты, крупные возвраты или несвоевременная регистрация кассы могут сформировать риск даже при небольшом обороте.

В проекте Минфина о расширении индикаторов риска при применении ККТ появились новые показатели, которые могут затронуть предпринимателей с небольшими оборотами, рассказала «Клерку» основатель проекта «Бухгалтерия бизнеса» Марина Кудинова.

Один из ключевых рисков связан с использованием только одного способа оплаты — исключительно наличных или исключительно безналичных расчетов. Для малого бизнеса это означает необходимость сочетать разные способы приема платежей и учитывать дополнительные расходы на эквайринг.

Марина Кудинова «Отдельная ситуация возникает у предпринимателей, которые используют QR-коды СБП вместо терминала. При таких расчетах важно, чтобы все операции были корректно связаны с ККТ и фискализировались. На практике сотрудник может забыть пробить чек, после чего возникает необходимость оформлять чек коррекции. При этом теперь будет иметь значение не только количество чеков коррекции, но и их сумма. Поэтому даже при небольшом количестве корректировок крупная сумма отдельных чеков может увеличить риск попадания под соответствующий индикатор.»

Расширяется индикатор по кассовым чекам коррекции и бланкам строгой отчетности: теперь будет учитываться не только количество таких документов, но и их доля по сумме расчетов. Аналогичный подход вводится для возвратов прихода — важным становится не только число чеков, но и объем возвратов от общей суммы операций. Это особенно чувствительно для предпринимателей, работающих с крупными индивидуальными заказами: один возврат на значительную сумму может резко увеличить долю возвратов и сформировать риск.

Еще два индикатора касаются сроков регистрации ККТ. Если касса не зарегистрирована в течение 90 дней, а для предпринимателей на патенте — в течение 180 дней после возникновения обязанности применять ККТ, это также будет считаться риском. По словам эксперта, часть предпринимателей ошибочно считает, что интернет‑эквайринг автоматически означает фискализацию, хотя чеки могут не передаваться в налоговый орган.

Кудинова отмечает, что технические причины также могут приводить к паузам в передаче данных: сбои связи, ошибки в настройках ККТ, проблемы у ОФД, перебои с интернетом или электричеством. Если чек не был пробит или не прошел фискализацию, предпринимателю важно фиксировать такие случаи и иметь документальное подтверждение — журналы ошибок, обращения в сервисный центр, объяснения сотрудников.

Эксперт рекомендует заранее проверить настройки ККТ, порядок проведения расчетов и обучение сотрудников. Все оплаты через интернет‑эквайринг, QR‑коды и СБП должны корректно проходить через ККТ и ОФД. При возвратах желательно оформлять заявление от покупателя, а при чекe коррекции — фиксировать причину и период нарушения.

«В целом добросовестные предприниматели, как правило, выполняют это требование, однако проблема может возникать из-за недостаточной осведомленности. Например, при оформлении бизнеса банк может предложить интернет-эквайринг. При этом интернет-эквайринг сам по себе не означает, что предприниматель использует контрольно-кассовую технику и фискализирует продажи», — сказала эксперт.

Кудинова подчеркивает, что расширение индикаторов риска делает внутренний контроль расчетов обязательным элементом работы малого бизнеса. Предпринимателям важно планировать расходы на ККТ и эквайринг, отслеживать показатели, которые могут сформировать риск, и документально подтверждать нестандартные операции.