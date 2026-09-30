Консультант + мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Общество
Читать 1 мин

С октября 2026 на АЗС вводятся новые правила заправки автомобиля

Новые правила меняют порядок оплаты и работу самих станций.

250 просмотров94 открытия

С 1 октября 2026 года на АЗС продолжится изменение правил работы.

Заправочные станции должны соблюдать требования к кассовой технике и выдавать чеки. Ограничения на наличные расчеты между организациями сохраняются, поэтому компаниям при заправке служебного транспорта нужно оформлять подтверждающие документы и вести учет расходов. На расчеты с обычными водителями эти ограничения не распространяются.

АЗС также расширяют оплату через мобильные приложения и QR-коды. При таком способе расчета следует использовать официальное приложение станции и проверять сумму платежа и номер колонки: размещенный на оборудовании QR-код может оказаться поддельным.

С сентября 2026 года топливо разрешается отпускать только в специализированные металлические или сертифицированные пластиковые канистры с заводской маркировкой. Наливать его в обычные пластиковые бутылки нельзя.

Автор
R
redgora
Оптимизация налогообложения

«Разрешено законом. Вменено налоговой» «ЗПИФ и статья 54.1: вправе ли бизнес выбирать более выгодную модель?

Законность инструмента не оправдывает фиктивные операции.

4.6K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка