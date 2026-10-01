Платеж по автокредиту вырос до 36 тысяч — заемщикам нужен доход от 80 тысяч рублей

Средний срок автокредита закрепился на уровне шести лет, а максимальный вырос до десяти из‑за подорожания машин.

Средний срок автокредита достиг шести лет и закрепился на этом уровне, следует из данных Объединенного кредитного бюро. В «Сбере» за год показатель увеличился на 10 месяцев и превысил шесть лет, а максимальный срок займа вырос до 10 лет.

Удлинение срока связано прежде всего с подорожанием автомобилей. При реальной ставке около 17%, которая учитывает страховку и дополнительные взносы, кредит на 1,6 млн рублей на шесть лет предполагает платеж около 36 тыс. рублей в месяц. Годом ранее средний заем составлял 1,4 млн рублей на пять с половиной лет, а платеж — около 33 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Для одобрения кредита платежи по всем долгам, как правило, не должны превышать 40-50% подтвержденного дохода. Поэтому при платеже 36 тыс. рублей заемщику нужно получать более 72 тыс. рублей в месяц, а при наличии ипотеки, кредитных карт или других займов — заметно больше.

«Для заемщиков с повышенной долговой нагрузкой получить ссуду становится сложнее», — отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Повысить шансы на одобрение помогут подтвержденный официальный доход, увеличенный первоначальный взнос и сокращение других долгов. Эксперты советуют ориентироваться на доход 80-100 тыс. рублей в месяц на одного заемщика при ожидаемом платеже 36 тыс. рублей. Даже неиспользованный лимит по кредитной карте банк учтет при расчете долговой нагрузки.