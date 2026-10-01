Ставку по оборотным кредитам для МСП предложили ограничить

Банкам предлагают выдавать такие кредиты по ставке не выше ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Также могут увеличить лимиты льготного финансирования промышленных МСП.

Ставку по оборотным кредитам для малого и среднего бизнеса предложили ограничить, следует из обращения главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Максимальная ставка может составить ключевую ставку ЦБ плюс 3 процентных пункта.

«Предлагается рассмотреть вопрос об установлении для банков гибкого регулирования ставки по оборотным кредитам для МСП, не более 3% к ставке ЦБ РФ», — написал сенатор.

Кутепов также предложил увеличить лимиты льготного кредитования и льготного лизинга для промышленных МСП. Он отметил, что ЦБ поэтапно снижает ключевую ставку, однако банки при этом повышают ставки по оборотным кредитам для малого и среднего бизнеса.