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Займы и кредиты
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Ставку по оборотным кредитам для МСП предложили ограничить

Банкам предлагают выдавать такие кредиты по ставке не выше ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Также могут увеличить лимиты льготного финансирования промышленных МСП.

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Ставку по оборотным кредитам для малого и среднего бизнеса предложили ограничить, следует из обращения главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Максимальная ставка может составить ключевую ставку ЦБ плюс 3 процентных пункта.

«Предлагается рассмотреть вопрос об установлении для банков гибкого регулирования ставки по оборотным кредитам для МСП, не более 3% к ставке ЦБ РФ», — написал сенатор.

Кутепов также предложил увеличить лимиты льготного кредитования и льготного лизинга для промышленных МСП. Он отметил, что ЦБ поэтапно снижает ключевую ставку, однако банки при этом повышают ставки по оборотным кредитам для малого и среднего бизнеса.

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