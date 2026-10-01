Импортерам временно разрешат подтверждать экологический класс транспорта через ЗОЕТС

Минфин подготовил проект постановления правительства, который временно расширяет перечень документов, подтверждающих экологический класс импортируемых транспортных средств для применения пониженных ввозных пошлин.

В ТН ВЭД ЕАЭС предусмотрены коды для транспортных средств экологического класса 4 и выше, для которых требуется подтверждение заявленного класса. Сейчас такое подтверждение осуществляется только записью в одобрении типа транспортного средства (ОТТС) или сертификате соответствия, выданных по правилам государства‑члена ЕАЭС. Иные документы использовать нельзя.

Из‑за санкционного давления импортеры часто не могут предоставить ОТТС, поэтому проект постановления предлагает разрешить использовать заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), которое не предусмотрено примечанием 7 к ТН ВЭД ЕАЭС. Мера будет действовать до 31 декабря 2026 года.