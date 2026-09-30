Какой бизнес попадет под жесткий контроль наличной выручки после введения рекомендации ЦБ
Сама по себе наличная выручка не делает компанию подозрительной.
Стоит ли ожидать блокировки карт после введения новых рекомендаций ЦБ по проверке происхождения наличных – ответил «Клерку» глава компании «Frogent» Альберт Бодокия.
«Массовых автоматических блокировок карт после внесения наличных через банкомат ожидать не стоит. Банки используют риск ориентированный подход и оценивают сумму вместе с профилем клиента, историей операций и дальнейшим движением средств», — считает эксперт.
Запрос документов, отказ в конкретной операции и полное ограничение счета – это разные процедуры, хотя клиент часто воспринимает их одинаково.
Для бизнеса внимание будет особенно высоким в сегментах, где традиционно обращается много наличных. Это розничная торговля, рынки, отдельные виды услуг, общепит и другие отрасли с большим наличным оборотом.
«Однако сама по себе наличная выручка не делает компанию подозрительной. Если ресторан регулярно показывает сопоставимый оборот, применяет кассу и инкассирует выручку, такая модель экономически понятна.
Совсем иначе выглядит компания, которая раньше работала почти полностью по безналу, а затем начала регулярно вносить десятки миллионов рублей наличными», — пояснил Бодокия.
Регулятор пытается перекрывать прежде всего схемы, где происхождение денег не соответствует деятельности клиента. Это может быть обналичивание через физлиц, использование корпоративных карт, передача наличной выручки третьим сторонам в обмен на безналичные средства, а также операции через нелегальные криптообменники.
Для добросовестных клиентов новые рекомендации означают прежде всего рост требований к документам и прозрачности финансовой истории. Чем лучше человек или компания могут показать происхождение денег и экономический смысл операции, тем меньше вероятность длительных вопросов со стороны банка.