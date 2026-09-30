Работа для бухгалтеров в «Бухджобе»: зарплаты до 700 тысяч — нужен ли сервис в Max

Сервис вакансий и резюме для бухгалтеров и кадровиков «Бухджоб» за первые сутки получил 331 посетителя и 59 регистраций.

Бухджоб за первые сутки после запуска посетил 331 пользователь, на сервисе зарегистрировались 59 человек. Пользователи оставили 47 откликов на вакансии и 22 комментария.

За 29 сентября на площадке появились 9 новых вакансий и 8 резюме. Пять из девяти вакансий предполагают удаленную работу, а максимальная предложенная зарплата достигает 700 тыс. рублей — столько готовы платить финансовому директору в финтех-группе.

На девять новых вакансий уже поступил 41 отклик. При этом среди соискателей преобладают опытные специалисты: шесть из восьми новых резюме разместили главные бухгалтеры и финансовые директора с опытом работы более 20 лет.

Бухджоб — проект «Клерка» с вакансиями и резюме для бухгалтеров и кадровиков. Размещать вакансии и резюме можно бесплатно. Сейчас сервис связан с Telegram: там работают каналы с вакансиями и резюме, а через ботов пользователи могут размещать предложения и работать с откликами.

Теперь «Клерк» рассматривает возможность запуска бота Бухджоба в мессенджере Max. Если среди аудитории окажется достаточно пользователей Max, сначала там появится зеркало вакансий, а затем могут добавить резюме, отклики и уведомления. Чтобы понять, нужен ли новый канал, «Клерк» запустил анонимный опрос.