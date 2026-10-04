Директор увольняется в пятницу. Как оформить преемника с субботы без вызова кадровика в выходной

Нового гендиректора нужно оформлять на работу только после увольнения прежнего.

Какой датой оформлять на работу нового генерального директора: в дату увольнений предыдущего или на следующий день, если этот день выходной, ответила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Нового генерального директора нужно оформлять на работу на следующий день после увольнения предыдущего, чтобы не допустить ситуацию «двоевластия».

Екатерина Кардашова «Если новый директор приступит к обязанностям в тот же день, когда прежний еще числится уволенным, в организации одновременно будут действовать два руководителя. Это противоречит принципу единоначалия, закрепленному в уставе ООО, и создает правовую неопределенность.»

Чтобы организация не осталась без руководителя, его прием на работу можно оформить с субботы (решением учредителей или совета директоров назначают генерального директора на должность с субботы).

Запрета на оформление приема на работу в выходной день нет, поэтому оформить прием на работу можно в субботу, но придется привлекать работников к работе в выходной день (ст. 113 ТК). Но работник не обязан работать в выходной, поэтому прием на работу можно оформить в понедельник по аналогии с оформлением трудовых отношений при фактическом допуске к работе.

Нарушения в данном случае не будет: согласно ч. 2 ст. 67 ТК, при фактическом допущении работника к работе нужно оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения.

Соответственно, документы можно оформить в понедельник (заключить трудовой договор, издать приказ о приеме на работу и т.д.), при этом в ТД и приказе в качестве даты начала работы (ч. 2 ст. 57 ТК) указать субботу.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Кардашова.