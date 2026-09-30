⚡️ Итоги дня: аренда загородных домов дорожает, россияне тратят 14 тыс. на кофе, туристы чаще травмируются в первые дни отдыха, видео о Хабаровском крае взлетело в Китае

На Петербургской бирже с начала года реализовали 39,3 тыс. тонн полимеров — на 89% больше, чем за девять месяцев 2024 года, сообщил старший вице‑президент Антон Карпов.

Средняя сумма займа в сентябре у мужчин выросла на 62%, тогда как у женщин — на 40% (29,1 тыс. против 26,1 тыс. рублей), хотя год назад женщины запрашивали больше — 18,6 тыс. против 18 тыс. рублей у мужчин.

Средняя стоимость аренды загородных домов в популярных регионах сильнее всего выросла во Владимирской области на 13% и в Карачаево‑Черкессии на 12% по сравнению с прошлогодним бархатным сезоном.

Россияне, которые готовят кофе дома, готовы тратить на оборудование и аксессуары в среднем 14,1 тыс. рублей.

«Чижик» за январь-август 2026 года увеличила выручку на 31% в годовом выражении, и по итогам года сеть ожидает положительную EBITDA, сообщил глава X5 Игорь Шехтерман.

Wildberries запустила раздел «WB Услуги» с объявлениями частных специалистов: сервис уже работает у части пользователей и сначала охватит 14 направлений ремонта жилья, после чего категории обещают расширить.

Автоматический определитель номера «Яндекса» на iPhone начал блокировать нежелательные звонки в режиме реального времени, проверяя номера мошенников по онлайн‑базе, которая обновляется примерно каждые 10 минут вместо прежних четырех часов.

ВТБ вычислил еще одну популярную схему: мошенники больше не выманивают коды, а пытаются получить контроль над смартфоном, заставляя жертву перейти по ссылке, скачать файл или установить приложение.

Власти Кабардино-Балкарии единогласно решили предоставлять земельные участки женщинам со званием «Мать-героиня», включив их в льготную категорию получателей.

Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, который обяжет школы принимать всех девятиклассников в 10‑й класс вне зависимости от результатов экзаменов.

В России подготовили пакет законопроектов и постановление правительства о введении удостоверения учителя, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Прием участкового терапевта, педиатра или врача общей практики по ОМС в 2026 году должен проводиться не позднее чем через сутки после обращения.

Каждое четвертое обращение российских туристов за медпомощью за рубежом приходится на первые дни отдыха, чаще всего из‑за травм (20%) и проблем с ЖКТ (18%).

Flydubai подтвердила, что драка между пилотами на рейсе Дубай–Тель‑Авив стала причиной подачи сигнала о ЧП и последующей экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии.

Минтранс поддержал законопроект, который позволит авиакомпаниям отказывать авиадебоширам в перелетах, если документ будет принят Госдумой.

Томский суд закрыл мини‑зоопарк при кафе «Гоар» на въезде в город, признав его незаконным: у владельца не было ни лицензии, ни прав на землю, а территорию обязали освободить от клеток и загонов, сообщили в областной прокуратуре.

Судебные приставы взыскивают с Моргенштерна 8,2 млн рублей штрафа за уклонение от обязанностей иноагента.

В Москве с 1 октября 2026 года начнется отопительный сезон, сообщил Сергей Собянин.

В Москве начал работать пятый беспилотный трамвай: «Львенок‑Москва» вышел на маршруты Краснопресненской сети в тестовом режиме.