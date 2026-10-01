ЦБ включит криптовалюту в антикоррупционные справки госслужащих с 1 июля 2027 года

Банки начнут включать в справки для госслужащих все криптовалюты клиентов, доходы от их продажи и майнинг.

С 1 июля 2027 года банки будут отражать в справках для деклараций госслужащих все криптовалюты клиентов, доходы от их продажи и средства, полученные от майнинга. Изменения подготовили на основании нового закона о цифровых валютах.

Поправки меняют форму справки, установленную указанием № 5798‑У от 2021 года. Документ выдают банки и некредитные финансовые организации по запросу человека — он нужен для заполнения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, а также данных о супруге и несовершеннолетних детях. Такие справки подают госслужащие, депутаты, кандидаты на должности, сотрудники ЦБ и госкорпораций. Об этом пишут «Ведомости».

ЦБ уточняет, что в справке будут отражаться все криптоактивы, о принадлежности которых финансовая организация располагает сведениями, включая монеты, доходы от их продажи и вознаграждение от майнинга.