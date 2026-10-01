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Интернет и технологии
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Операторы связи начнут подтверждать учетные записи на Госуслугах

Мобильные операторы смогут открыть доступ ко всем сервисам Госуслуг. Рекрутинговые платформы начнут получать сведения из электронной трудовой книжки, об образовании и водительских правах, но только с согласия пользователя.

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Подтвердить учетную запись на Госуслугах теперь можно в салонах операторов связи — соответствующее постановление подписало правительство. Ранее подтверждение было доступно только в банках, МФЦ и госорганах, что создавало сложности для пользователей из удаленных регионов.

Минцифры напомнило, что существуют три вида учетных записей: упрощенная дает доступ к справочной информации, стандартная — к базовым сервисам после указания персональных данных, а подтвержденная открывает полный функционал Госуслуг.

Недавно на платформе появился сервис для подготовки проекта брачного договора в электронном виде в рамках жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». А с 27 сентября 2026 года рекрутинговые платформы получили доступ к сведениям из электронной трудовой книжки, образованию и водительскому удостоверению пользователей — данные предоставляются только с их согласия.

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

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