Операторы связи начнут подтверждать учетные записи на Госуслугах

Мобильные операторы смогут открыть доступ ко всем сервисам Госуслуг. Рекрутинговые платформы начнут получать сведения из электронной трудовой книжки, об образовании и водительских правах, но только с согласия пользователя.

Подтвердить учетную запись на Госуслугах теперь можно в салонах операторов связи — соответствующее постановление подписало правительство. Ранее подтверждение было доступно только в банках, МФЦ и госорганах, что создавало сложности для пользователей из удаленных регионов.

Минцифры напомнило, что существуют три вида учетных записей: упрощенная дает доступ к справочной информации, стандартная — к базовым сервисам после указания персональных данных, а подтвержденная открывает полный функционал Госуслуг.

Недавно на платформе появился сервис для подготовки проекта брачного договора в электронном виде в рамках жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». А с 27 сентября 2026 года рекрутинговые платформы получили доступ к сведениям из электронной трудовой книжки, образованию и водительскому удостоверению пользователей — данные предоставляются только с их согласия.