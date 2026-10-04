Онлайнинспекция: когда требование о возмещении затрат на наставничество признают неправомерным

Расходы на выплаты наставнику можно взыскать с работника только при нарушении ученического договора.

Имеет ли право работодатель требовать с работника возмещение долга за обучение и за наставничество, задали вопрос на сайте Онлайнинспекции.

ТК предусматривает право работодателя требовать от работника возмещения расходов, понесенных работодателем:

в связи с ученичеством (если с работником заключили ученический договор, ч. 1 ст. 198 ТК), если ученик без уважительных причин не выполняет свои обязательства по ученическому договору, в том числе не приступает к работе (ч. 2 ст. 207 ТК).;

на обучение работника – при увольнении без уважительных причин до истечения срока по ТД или по соглашению об обучении за счет работодателя (ст. 249 ТК).

«Если наставничество осуществлялось в рамках ученичества, то работодатель вправе требовать возмещения расходов на наставничество (например, на выплаты, произведенные наставнику за наставничество), если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет свои обязательства по ученическому договору», — добавил Роструд.

Если наставничество было не в рамках ученичества, то требование о возмещении расходов на наставничество неправомерно, считает ведомство.