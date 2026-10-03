Лимит 60 часов для самозанятых с 1 октября: юрист объяснил, кому действительно придется считать часы

С 1 октября 2026 года не вводится общий запрет самозанятому работать больше 60 часов с одним клиентом. Это ограничение относится к выполнению работ и оказанию услуг через посреднические цифровые платформы. Для прямых договоров вне платформ этот критерий не установлен, уточнил юрист, партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

В тексте постановления указано именно «более 60 часов» в каждом месяце в течение шести месяцев подряд. Один большой проект или месяц повышенной загрузки не равен выполнению этого критерия, пояснил юрист.

Обязанность ограничивать систематическую и продолжительную работу на одного заказчика возложена на оператора платформы ст. 17 закона № 289-ФЗ. Поэтому бизнесу прежде всего нужно выяснить, подпадает ли конкретная площадка и вид заказа под регулирование, какие сведения о продолжительности она фиксирует и как применяет ограничения. Постановление № 760 не вводит для всех компаний отдельную обязанность вести тайм-трекинг каждого самозанятого и направлять в ФНС ежемесячные акты с часами.

В зоне внимания окажутся строительство, складские услуги, торговля, реклама и ИТ.

Но главный налоговый риск шире платформенной нормы, предупреждает эксперт. Подмена штатной работы договором с самозанятым, фиксированный график, подчинение руководителю, постоянная трудовая функция и регулярная оплата за процесс – могут указывать на трудовые отношения даже при небольшой занятости.