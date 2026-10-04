Операторы платформ перенастроят алгоритмы под новый тайм-трекинг самозанятых

Эксперт объяснила, как будет работать двухмесячный перерыв при исчерпании лимита часов у одного заказчика с 1 октября 2026.

Инициатива по ограничению времени работы самозанятых на одного заказчика — шаг к цивилизованному рынку труда. Мера ограничивает возможности для подмены трудовых отношений на платформах и вывода недобросовестными коммерсантами кадров за штат ради оптимизации издержек, считает руководитель московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова.

При этом барьеров для развития малых форм предпринимательства будет, возможность легально подработать самозанятым не закрывают.

Новые положения касаются только сферы платформенной экономики и не распространяются на заказы без почасового учета и по прямому договору. А на платформе по достижении лимита можно не останавливать деятельность тотально, работать с другими заказчиками, и через два месяца вернуться к сотрудничеству с тем, с кем лимит исчерпан.

Для отслеживания лимита на платформах и агрегаторах есть автоматизированные системы, которые следят за работой в режиме реального времени. Это касается, например, курьерской и складской работы. Операторов платформ обязали дополнительно адаптировать свои алгоритмы для оценки этого параметра.

В профсоюзе «Новый труд» считают, что это может стать предпосылкой для новых конфликтов с платформами в период адаптации к новому порядку. Но в конечном счете мера должна сделать «рудиментом» ситуации с недобросовестной подменой трудовых отношений, в чем заинтересованы все реальные, а не мнимые предприниматели, уверена Полякова.