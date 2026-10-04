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Самозанятость (НПД)
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Эксклюзив

Эксперт: риски превышения лимита времени работы самозанятого несет исключительно заказчик

Какие сферы бизнеса признаны наиболее опасными по подмене трудовых отношений

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Ограничения времени работы самозанятых на одного заказчика затронут не все отрасли, а только перечисленные в постановлении Правительства от 19 июня 2026 года № 760.

Среди них – складское хозяйство, оптовая и розничная торговля, строительство, производство пищевых продуктов, общепит, операции с недвижимостью, образование, ИТ-сфера и другие. То есть речь идет о сферах, где риски подмены трудовых отношений действительно высоки, рассказала «Клерку» руководитель московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова.

При этом для самозанятых, которые отработали более 60 часов в течение 6 месяцев у одного клиента, не предусмотрено никаких штрафов или иных последствий.

Риски возникают у самого заказчика, так как это можно считать неоформленными по ТК рабочими отношениями, подчеркнула эксперт.

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