Эксперт: риски превышения лимита времени работы самозанятого несет исключительно заказчик

Ограничения времени работы самозанятых на одного заказчика затронут не все отрасли, а только перечисленные в постановлении Правительства от 19 июня 2026 года № 760.

Среди них – складское хозяйство, оптовая и розничная торговля, строительство, производство пищевых продуктов, общепит, операции с недвижимостью, образование, ИТ-сфера и другие. То есть речь идет о сферах, где риски подмены трудовых отношений действительно высоки, рассказала «Клерку» руководитель московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова.

При этом для самозанятых, которые отработали более 60 часов в течение 6 месяцев у одного клиента, не предусмотрено никаких штрафов или иных последствий.

Риски возникают у самого заказчика, так как это можно считать неоформленными по ТК рабочими отношениями, подчеркнула эксперт.