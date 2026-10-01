Ввоз товаров через СПОТ: отдельный ДОПП на каждую машину и проверка QR‑кода на границе

На площадке центра «Мой бизнес» обсудили основные правила работы национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая действует с 1 июня 2026 года и регулирует ввоз товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Система направлена на обеление торговли и выравнивание условий конкуренции.

СПОТ охватывает товары, перечень которых установлен законом № 101‑ФЗ и постановлением правительства № 641. В системе участвуют импортеры, перевозчики, ФНС как оператор и ФТС как контролирующий орган.

Спикеры подробно разобрали этапы ввоза товаров через СПОТ. Импортер направляет документ о предстоящей поставке (ДОПП), уплачивает обеспечительный платеж — предполагаемую сумму ввозного НДС и акцизов. После этого ФНС присваивает ДОПП статус «Обеспечен» и формирует QR‑код, который перевозчик предъявляет на границе для сверки данных с товаросопроводительными документами. Все взаимодействие происходит в электронном виде через ТКС или бесплатный сервис заявителя.

Требования СПОТ распространяются на товары из Армении, Казахстана и Киргизии. Для поставок из Беларуси действует освобождение от обеспечительных платежей до 1 ноября 2026 года. Об этом сказано на сайте ФНС.

С внедрением СПОТ обновлена декларация по косвенным налогам: новая форма утверждена приказом ФНС № КЧ‑1‑3/299@. В декларации появился раздел 4, где отражаются сведения из ДОПП, обеспечительные платежи и данные по налогам в разрезе КБК. В других разделах добавлены строки для указания суммы обеспечительного платежа.

Также напомнили, что с 1 сентября 2026 года участники грузоперевозок обязаны использовать государственную систему электронных перевозочных документов. Бумажные накладные допускаются только в отдельных случаях.

На сайте ведомства работает более 70 инструментов для регистрации бизнеса, проверки контрагентов, уплаты налогов, подачи отчетности и получения сведений из реестров.