Цена зерна на юге России обвалилась вдвое из‑за затоваривания и проблем с экспортом

Закупочные цены на зерно в южных регионах упали до 4-5 тыс. рублей за тонну, что ставит под угрозу озимую посевную и вынуждает фермеров сокращать площади.

Осенью 2026 года стоимость зерна в южных регионах России снизилась вдвое — с 11–13 тыс. до 5 тыс. рублей за тонну и ниже. В Краснодарском крае и Ростовской области ввели режим ЧС: аграрии не могут реализовать урожай, а перекупщики скупают зерно по минимальным ценам.

При себестоимости пшеницы третьего класса на уровне 11-13 тыс. рублей фермеры получают предложения по 4-5 тыс., что делает посевную озимых экономически невыгодной. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные АККОР.

Основные причины обвала — рекордный урожай и резкое сокращение экспорта через Азово‑Черноморский бассейн после атак БПЛА на терминалы. По оценке отрасли, рынок фактически стоит, а запасы прошлого года создают избыточное предложение. В ряде регионов площади под озимыми могут сократиться на 30%, поскольку у фермеров нет средств на дизельное топливо, удобрения и семена.

Власти готовят меры поддержки: обсуждаются субсидии на гектар, компенсация ж/д перевозок, пролонгация кредитов и лизинга. Президент Владимир Путин поддержал идею закупки зерна в государственный фонд, а правительство уже обнулило экспортные пошлины на пшеницу, ячмень, меслин и кукурузу до конца 2026 года. Эксперты считают, что для стабилизации рынка объем госзакупок нужно увеличить минимум до 10 млн тонн.

По данным «Зерно Он‑Лайн», цены на пшеницу в целом по стране за год снизились на 24-30%. Низкая рентабельность уже отражается на структуре отрасли: посевные площади сократились на 6%, а число компаний, выращивающих зерно, — на 34,6%. При этом для потребителей ситуация может оказаться нейтральной или даже позитивной: цены на хлеб и муку расти не будут и могут немного снизиться.