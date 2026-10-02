Бюджетникам могут гарантировать ежегодную выплату из расчета их среднемесячного заработка

Депутаты предлагают закрепить обязательную годовую выплату для работников госучреждений в размере не ниже их среднемесячного заработка.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ежегодную дополнительную выплату работникам государственных и муниципальных учреждений.

Минимальный размер выплаты предлагается установить на уровне не менее одного среднемесячного заработка сотрудника за последние 12 месяцев. Она может быть фиксированной или рассчитываться в процентах от зарплаты, но не ниже установленного порога.

Авторы инициативы из фракции «Справедливая Россия» отмечают, что зарплаты в бюджетной сфере заметно отстают от средних по регионам. В качестве примера приводятся данные Кировстата за первое полугодие 2026 года: при средней зарплате по Кировской области 72 790 рублей, в образовании она составляет 61 310 рублей, в здравоохранении — 63 713 рублей, в культуре и спорте — 61 690 рублей.

По мнению депутатов, ежегодная выплата должна стать дополнительной гарантией и частично компенсировать разрыв в доходах.