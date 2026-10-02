Эксперт объяснил, почему трехлетний срок давности по ПОД/ФТ больше не работает
Увеличение срока давности до шести лет должно устранить разрыв между уголовными расследованиями и административными делами по сложным финансовым операциям.
Предлагаемое Росфинмониторингом увеличение срока давности привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3 КоАП связано с особенностями этих составов. Об этом «Клерку» рассказал кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.
По его словам, административное дело может возникнуть только после вступления в силу приговора суда, который подтверждает легализацию преступных доходов, финансирование терроризма или проведение операций с преступным имуществом.
Трехлетний срок давности создает процессуальный разрыв: пока правоохранительные органы устанавливают цепочку транзакций, проводят экспертизы и собирают доказательства, срок привлечения продолжает течь. В итоге организация может избежать ответственности просто из‑за истечения срока, установленного статьей 4.5 КоАП.
Кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства»
«Для бизнеса увеличение срока будет означать прежде всего более продолжительный период, в течение которого документы и финансовые операции потенциально могут стать предметом правовой оценки. Компании придется учитывать риски ПОД/ФТ не только в рамках текущей проверки, но и при хранении документов, подтверждающих экономический смысл операций, идентификацию клиентов и контрагентов, проведение внутреннего контроля и исполнение обязанностей по выявлению подозрительных операций»
При этом шестилетний срок сам по себе не влечет автоматическое увеличение количества проверок или как появление у государства принципиально новых полномочий. Изменяется именно временной предел привлечения к административной ответственности.
Увеличение срока до шести лет расширит период, за который контролирующие органы смогут возвращаться к обстоятельствам операции, особенно если информация о нарушении появляется вслед за уголовным расследованием. Для бизнеса это означает более длительный риск правовой оценки операций и необходимость качественного документирования: спустя годы сложнее восстановить детали сделки, меняются сотрудники и контрагенты, утрачивается переписка.
Матюшенков подчеркивает, что речь идет не о расширении всех сроков по ПОД/ФТ, а только о двух составах, где временной разрыв между уголовным и административным производством наиболее критичен.