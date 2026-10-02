Эксперт объяснил, почему трехлетний срок давности по ПОД/ФТ больше не работает

Увеличение срока давности до шести лет должно устранить разрыв между уголовными расследованиями и административными делами по сложным финансовым операциям.

Предлагаемое Росфинмониторингом увеличение срока давности привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 15.27 и статье 15.27.3 КоАП связано с особенностями этих составов. Об этом «Клерку» рассказал кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.

По его словам, административное дело может возникнуть только после вступления в силу приговора суда, который подтверждает легализацию преступных доходов, финансирование терроризма или проведение операций с преступным имуществом.

Трехлетний срок давности создает процессуальный разрыв: пока правоохранительные органы устанавливают цепочку транзакций, проводят экспертизы и собирают доказательства, срок привлечения продолжает течь. В итоге организация может избежать ответственности просто из‑за истечения срока, установленного статьей 4.5 КоАП.

Дмитрий Матюшенков «Для бизнеса увеличение срока будет означать прежде всего более продолжительный период, в течение которого документы и финансовые операции потенциально могут стать предметом правовой оценки. Компании придется учитывать риски ПОД/ФТ не только в рамках текущей проверки, но и при хранении документов, подтверждающих экономический смысл операций, идентификацию клиентов и контрагентов, проведение внутреннего контроля и исполнение обязанностей по выявлению подозрительных операций»

При этом шестилетний срок сам по себе не влечет автоматическое увеличение количества проверок или как появление у государства принципиально новых полномочий. Изменяется именно временной предел привлечения к административной ответственности.

Увеличение срока до шести лет расширит период, за который контролирующие органы смогут возвращаться к обстоятельствам операции, особенно если информация о нарушении появляется вслед за уголовным расследованием. Для бизнеса это означает более длительный риск правовой оценки операций и необходимость качественного документирования: спустя годы сложнее восстановить детали сделки, меняются сотрудники и контрагенты, утрачивается переписка.

Матюшенков подчеркивает, что речь идет не о расширении всех сроков по ПОД/ФТ, а только о двух составах, где временной разрыв между уголовным и административным производством наиболее критичен.