Поступления от НДС достигнут 20 трлн рублей в 2027 году

В 2027 году федеральный бюджет получит 20 трлн рублей от внутреннего и ввозного НДС. Доходы от НДФЛ прогнозируются почти на уровне 2 трлн рублей.

Поступления от НДС в 2027 году составят 20 002 969,0 млн рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующие два года доходы продолжат расти.

«Поступления по внутреннему и ввозному НДС на 2027-2029 годы прогнозируются в следующих объемах: 2027 год — 20 002 969,0 млн рублей, 2028 год — 21 272 718,3 млн рублей, 2029 год — 22 729 609,0 млн рублей», — сказано в документе.

Доходы федерального бюджета от НДФЛ в 2027 году прогнозируются в размере 1 964 999,1 млн рублей. В 2028 году они составят 1 340 930,6 млн рублей, а в 2029 году — 1 424 572,4 млн рублей.