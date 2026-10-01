Экс-налоговик рассказал, как ФНС может находить «серых» арендодателей

Налоговая может сопоставить сведения о недвижимости физлица с его официальными доходами и количеством объектов в собственности. После этого потенциальных арендодателей можно распределить по уровню налогового риска.

ФНС технически может сформировать выборку собственников, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но при этом не декларируют соответствующие доходы. Об этом «Клерку» рассказал налоговый консультант, автор проекта «Налоговый Инсайдер», экс-заместитель начальника отдела Управления ФНС Дмитрий Кудряшов.

Для анализа налоговики могут использовать сведения, которые аккумулируются в АИС «Налог-3»: информацию об объектах недвижимости, их собственниках, количестве имущества и официально задекларированных доходах.

«Аналитики в ФНС могут сопоставить эти данные и сформировать перечень потенциально „интересных“ лиц, ранжировать их по предполагаемому налоговому риску», — объяснил Кудряшов.

Дополнительными источниками информации могут стать объявления о сдаче недвижимости, сведения от соседей или управляющей компании.

При этом попадание человека в такую выборку само по себе еще не означает, что ему доначислят налог. Для этого инспекции потребуется установить обстоятельства получения дохода от аренды.