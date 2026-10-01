💥 В Налоговом кодексе хотят переписать сразу несколько правил по НДС

В Госдуму внесли законопроект с большим блоком поправок по НДС. Изменения затронут льготы для бизнеса, общепит, безвозмездную передачу имущества и трансграничную интернет-торговлю.

Освобождение от НДС для организаций культуры и искусства предлагают распространить на ИП. Отдельную льготу хотят ввести для услуг дельфинариев.

Для общепита изменят проверку условий освобождения от НДС. При расчете зарплатного критерия предлагают учитывать выплаты временно пребывающим иностранным высококвалифицированным специалистам.

Также из-под НДС хотят вывести безвозмездную передачу имущества в государственную казну РФ. Отдельное освобождение предусмотрено при передаче товаров, работ, услуг и имущественных прав Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС для защиты от БПА. При этом право на вычет входного НДС сохранится.

Отдельные правила появятся для трансграничной электронной торговли. В НК предлагают добавить статьи 174.4 и 174.5, которые определят порядок расчета и уплаты НДС при ввозе интернет-покупок физлиц.

До беспошлинного порога ЕАЭС налог в зависимости от схемы продажи будет исчислять иностранный продавец, иностранная площадка либо российская площадка как налоговый агент. Выше порога в налоговую базу войдут стоимость товара, таможенная пошлина и акциз, а НДС нужно будет заплатить до выпуска товара.

Пока это законопроект — поправки еще должна рассмотреть Госдума.