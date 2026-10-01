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КИК
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💰 Порог участия в КИК повышают до 50%, а льготу в 10 млн прибыли отменяют — проект с изменениями уже в Госдуме

Поправки к НК усиливают контроль над иностранными структурами: порог участия для признания контролирующего лица повышают до 50%, а необлагаемый минимум прибыли КИК отменяют.

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В Госдуму внесли законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который в том числе и касаются изменений по КИК и трансфертному ценообразованию. Власти хотят существенно пересмотреть правила контроля над иностранными организациями.

Порог участия для признания лица контролирующим повышается с 25% до 50%, при этом обязанность уведомлять об участии свыше 10% сохраняется. Для тех, кто остается контролирующим лицом, отменяется действующий порог прибыли КИК в 10 млн рублей. Это делает даже малую прибыль налогово значимой.

Если лицо осуществляет контроль единолично — по личному закону или учредительным документам — такой контроль для целей НК будет приравниваться к 100% участию. Это расширяет круг ситуаций, когда налогоплательщик признается контролирующим лицом.

Проект также ужесточит требования к документообороту: все документы на иностранном языке, представляемые ФНС в рамках процедур КИК, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом. Международным группам рекомендуют заранее планировать сроки и бюджет на подготовку таких материалов.

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Точка Банк
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