Эксперт Вересов: чтобы избежать блокировки продаж со стороны ФНС, селлерам нужно сверять выручку и контролировать лимиты

Приостановка продаж на маркетплейсе фактически равна остановке бизнеса, поэтому, по словам эксперта, применять ее можно только при четких основаниях и с быстрым восстановлением после устранения претензий.

В обсуждении законопроекта о расширении полномочий ФНС по блокировке продаж на маркетплейсах советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов рассказал «Клерку», что сама мера фактически означает остановку бизнеса для селлера.

Поэтому критично важно, чтобы приостановка применялась только при четко установленных основаниях и после того, как продавцу дали возможность представить пояснения и документы. Возможность обжалования должна сохраняться, но ключевым для бизнеса становится скорость процедуры: если спор длится несколько недель, а продажи заблокированы, последующее признание требований необоснованными уже не компенсирует потери.

Алексей Вересов «На мой взгляд, зона повышенного риска возникает прежде всего там, где бизнес быстро растет, а учет и налоговая модель за ним не успевают. Селлер увеличивает оборот, выходит за лимиты своего налогового режима, подключает новые юрлица или ИП, меняет схему работы с площадкой, и в отчетности появляются ошибки или противоречия»

Чтобы снизить вероятность блокировки, эксперт рекомендует регулярно сверять выручку и возвраты с данными маркетплейса, контролировать лимиты налогового режима и проверять экономическую обоснованность операций между связанными компаниями.

Недавно мы писали, что маркетплейсы обяжут останавливать продажи партнеров при налоговых нарушениях.